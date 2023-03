Projection en ligne | Donna Haraway: Story Telling for Earthly Survival Université Rennes 2 – Campus Villejean, 30 mars 2023 10:00, Rennes.

Donna Haraway, éminente philosophe, primatologue et féministe, a bousculé les sciences sociales et la philosophie contemporaine en tissant des liens sinueux entre la théorie et la fiction. Elle s’est fait connaître à partir des années 1980 par un travail sur l’identité qui, rompant avec les tendances dominantes, œuvre à subvertir l’hégémonie de la vision masculine sur la nature et la science. L’auteure du Manifeste Cyborg est aussi une incroyable conteuse qui dépeint dans ses livres des univers fabuleux peuplés d’espèces transfuturistes.

Le réalisateur Fabrizio Terranova a rencontré Donna Haraway chez elle en Californie. À partir de discussions complices sur ses recherches et sa pensée foisonnante, il a construit un portrait cinématographique singulier qui immerge le spectateur dans un monde où la frontière entre la science-fiction et la réalité se trouble. Le film tente de déceler une pensée en mouvement, mêlant récits, images d’archives et fabulation dans la forêt californienne.

Cette projection en ligne vous est proposée en parallèle de l’exposition présentée à la Chambre claire « Ceci n’est pas un atlas » co-produite par le service culturel de l’Université Rennes 2 et les Éditions du commun. Elle entre également en écho au colloque « Ar(t) chitectures oppositionnelles ; Des expériences à leur(s) mise(s) en récit. » co-organisé par PTAC (Université Rennes 2), l’ESAM de Caen, l’EUR CAPS, les Éditions du commun et WAAARG, qui se tient à l’université le 30 mars.

« Donna Haraway : Story telling for earthly survival ». Un documentaire de Fabrizio Terranova. Belgique, France, 2016, – Production : Spectre Productions, Atelier Graphoui

Université Rennes 2 – Campus Villejean Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

