Exposition du Centre de Langues 6 – 29 mars

L'exposition présente les travaux photographiques d'étudiant·es inscrit·es en Licence 1 Arts, Lettres et Communication ayant choisi l'UEO Remédiation espagnol et l'UEO Remédiation anglais. Ce travail intervient dans le prolongement d'une visite à l'exposition temporaire, Les Choses, présentée au musée du Louvre, d'octobre 2022 à janvier 2023. Cette exposition, conçue par l'historienne de l'art, Laurence Bertrand-Dorléac, permet de porter un regard neuf sur le genre de la nature morte. Le cours de langue s'est construit autour d'une réflexion sur les choses qui nous habitent, nous accompagnent, nous envahissent. Après le voyage à Paris, les étudiant.es ont été invité·es à imaginer leurs propres natures mortes en combinant les contraintes et en jouant avec les codes du genre. Ces photographies nous dévoilent « leurs choses » : des éléments du monde animal, végétal, ou tout simplement, des objets. Ces photos nous parlent de leur personnalité et de leurs préoccupations, au-delà des mots. Ce projet transversal, porté par Lidia Aguilar et Tiphaine Bourgeois, expérimente l'apprentissage par le faire. Il s'agit d'apprendre par le détour, hors-les-murs de l'université, de se rencontrer, de s'inspirer du voyage pour créer et s'affirmer, puis de partager l'expérience dans un lieu dédié à la créativité des étudiant.es. L'exposition s'adresse à tout le monde, et tout particulièrement, aux personnes impliquées dans un cursus de mobilité internationale. En effet, les photos sont adossées à des fichiers-sons créés par les étudiant.es et disponibles en 3 langues : espagnol, anglais et français. À partir du lundi 6 mas, sur La Mezzanine, Bâtiment O – Université Rennes 2 Campus Villejean.

Université Rennes 2 – Campus Villejean
Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes

