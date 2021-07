Rennes Le Clair Détour, Allée Chanoine Baudry Rennes Un feu à l’horizon ! Rennes Catégorie d’évènement: Rennes

Un feu à l’horizon !, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Rennes. Projections et cinéma Projections et cinéma / mardi 27 juillet Un feu à l’horizon ! Maurepas – La Bellangerais / Projections et cinéma Exporama mardi 27 juillet / Le Clair Détour, Allée Chanoine Baudry Un feu à l’horizon ! Pour Exporama, L’OEil d’Oodaaq lance Un feu à l’horizon !, ateliers de programmation vidéo avec la Cohue, nouveau partenaire de l’association sur le quartier de Maurepas. Accompagnés par une médiatrice et un programmateur de L’OEil d’Oodaaq, un groupe d’habitants découvrira le catalogue d’oeuvres vidéos de l’association et constituera une sélection d’oeuvres vidéos internationales, qui sera projetée en extérieur dans l’agora du Clair Détour le 27 juillet à 22h30. Un feu à l’horizon ! entre dans le programme de L’Estival Oodaaq, transformation du Festival Oodaaq en un « été d’images nomades et poétiques » du 21 mai au 27 juillet. Quartier : Maurepas – La Bellangerais / Infos pratiques Organisé par : L’oeil d’Oodaaq tarifs Gratuit renseignements Le Clair Détour, Allée Chanoine Baudry Le Clair Détour, Allée Chanoine Baudry

