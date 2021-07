Rennes Place Lucie et Raymond Aubrac Rennes Un été ensemble aux Gayeulles Rennes Catégorie d’évènement: Rennes

Un été ensemble aux Gayeulles, 4 août 2021-4 août 2021, Rennes. Sport et loisirs Sport et loisirs / Les mercredis et les vendredis de juillet Un été ensemble aux Gayeulles Maurepas – La Bellangerais / Sport et loisirs Les mercredis et les vendredis de juillet / Place Lucie et Raymond Aubrac Un été ensemble aux Gayeulles Ateliers créatifs, multimédia, spectacles, jeux, balades, fitness, scène ouverte, rallye, escalade… Contact et inscription : Accueil Cercle Paul Bert au 02 99 63 19 13 Accueil des Longs Prés au 02 99 38 43 86 Quartier : Maurepas – La Bellangerais / Dates Vendredi 2 juillet 9h30 à 19h30 Mercredi 7 juillet 9h30 à 19h30 Vendredi 9 juillet 9h30 à 19h30 Mercredi 14 juillet 9h30 à 19h30 Vendredi 16 juillet 9h30 à 19h30 Mercredi 21 juillet 9h30 à 19h30 Vendredi 23 juillet 9h30 à 19h30 Mercredi 28 juillet 9h30 à 19h30 Vendredi 30 juillet 9h30 à 19h30 Infos pratiques Organisé par : Centre Socio Culturel des Longs Prés et le Cercle Paul Bert des Gayeulles Horaires9h30 à 19h30 tarifs Gratuit renseignements Place Lucie et Raymond Aubrac Gast Rennes Place Lucie et Raymond Aubrac

