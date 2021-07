RENNES. Un été à Beauregard – Laura Perrudin solo, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Rennes.

Concerts

Concerts / mardi 6 juillet Un été à Beauregard – Laura Perrudin solo Villejean – Beauregard /

Concerts mardi 6 juillet / Beauregard Un été à Beauregard – Laura Perrudin solo Nourrie par le jazz depuis l’enfance, la harpiste et chanteuse Laura Perrudin étudie très tôt la musique classique et s’intéresse aux musiques électroniques, à la soul, au hip-hop… Elle se forme auprès de nombreux musiciens de sa Bretagne natale avant que ses pas ne la portent vers d’autres rencontres à Paris ou à New York. Elle cherche à ouvrir les possibilités de la harpe à un langage harmonique plus riche et en trouve une première clef en 2008 : le luthier Philippe Volant lui construit une harpe chromatique à cordes alignées. C’est cet instrument naissant qui lui permet de donner vie aux harmonies sinueuses de ses compositions. Ces derniers temps plus accoutumée aux installations électro-acoustiques et aux musiques amplifiées, elle proposera ici une forme beaucoup plus épurée en solo avec sa harpe acoustique et sa voix. Horaire: 18h00 Aire de jeux Triolet/Aragon 18h40 Parc de Beauregard ’un jeune ph 19h20 Place Aulnette Quartier : Villejean – Beauregard /

Infos pratiques Organisé par : 3 Regards Léo Lagrange Horaires18h00 à 20h00 TarifsGratuit www.3regards.com

Beauregard



2021-07-06