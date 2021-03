Rennes un cabinet photographique Rennes Gosh! Samedi au soleil un cabinet photographique Rennes Catégorie d’évènement: Rennes

Gosh! Samedi au soleil un cabinet photographique, 17 avril 2021 10:00-17 avril 2021 18:00, Rennes. Samedi 17 avril, 10h00 Gratuit sur inscription https://www.facebook.com/events/2477276415913483/ Samedi au Soleil est un événement inscrit dans le cadre du mois de l’argentique organisé par l’association Gosh! > Lecture de portfolio par les éditions de juillet 10h – 12h Gratuit / Inscription par mail : lemoisdelargentique@gmail.com

Passage de 20 min – Présentation d’une série photographique.

> Rencontre sur la fabrication des films washi avec Lomig Perrotin 14h – 15h / Places limitées

> Conférence : Les photographes ambulants par Inès Berghman 15h – 16h / Places limitées

