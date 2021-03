Rennes un cabinet photographique Rennes Gosh! Initiation au tirage photo argentique un cabinet photographique Rennes Catégorie d’évènement: Rennes

Gosh! Initiation au tirage photo argentique un cabinet photographique, 24 avril 2021 14:00-24 avril 2021 17:00, Rennes. Samedi 24 avril, 14h00 20/30€ https://www.helloasso.com/associations/gosh/evenements/mois-de-l-argentique-2021-initiation-au-tirage-photo-argentique?fbclid=IwAR1Yz-5j9MvktyjOx_tLqAoMCuyAMRgfRagfgD6FPTxXoR1rDuha8HDL8LI Venez découvrir la technique de tirage argentique sur papier. Lors de cet atelier vous apprendrez ou réapprendrez le tirage photo et repartirez avec des astuces pour pratiquer l’argentique. Cet atelier d’initiation est à destination des débutants ou personnes souhaitant effectuer une piqûre de rappel sur les bases du développement. Au programme, passage en revue du principe du développement d’une pellicule avec manipulation de chargement proposée à chaque participant, tirage d’une photo d’après un de ses négatifs. Toutes les bases à voir ou revoir pour être indépendant dans un labo argentique n&b !

+ Matériel nécessaire Venir avec des négatifs format 135 ou 120.

Tout le matériel est fournis par Gosh! + Plus d’informations lemoisdelargentique@gmail.com

http://www.lesitedegosh.fr/le-mois-de-largentique/

Détails Heure : 14:00 - 17:00 Catégorie d’évènement: Rennes Autres Lieu un cabinet photographique Adresse place du gros chêne 35000 Rennes Ville Rennes