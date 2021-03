Gosh! Initiation au développement au caffénol un cabinet photographique, 3 avril 2021 14:00-3 avril 2021 17:00, Rennes.

Samedi 3 avril, 14h00 20/30€ https://www.helloasso.com/associations/gosh/evenements/mois-de-l-argentique-2021-initiation-au-developpement-au-caffenol?fbclid=IwAR29vV7e2tS0pQtGBOmumcxBRZedwQjcaThgGv0JykKgJvWBJHw1jO5v_iI

Venez découvrir la technique de tirage argentique au Café. Lors de cet atelier vous apprendrez ou réapprendrez le tirage photo et repartirez avec une recette plus écologique pour l’argentique.

Lorsqu’on pense argentique, on pense forcément « chimie », avec tout le côté négatif que cela peut comporter. On se dit que si cela était possible de développer des pellicules, des tirages photo n&b avec des produits moins nocifs, moins polluants, ça se saurait…

Et bien si, cela existe ! C’est le CAFFENOL.

Il s’agît d’un révélateur aussi bien film que papier, à base de café, de cristaux de soude et de vitamine C… Rien de plus… Une formule qui marche, et qui permet de vider le résidu de développement dans l’évier sans mauvaise conscience.

Découvrez avec elle les recettes, le mode d’emploi et les astuces de cette méthode de développement dans toute son étendue d’utilisation.

+ Matériel nécessaire

Venir avec des négatifs format 135 ou 120.

Tout le matériel est fournis par Gosh!

un cabinet photographique place du gros chêne 35000 Rennes Rennes Quartiers Nord-Est

samedi 3 avril – 14h00 à 17h00

