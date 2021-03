Rennes un cabinet photographique Rennes Gosh! Initiation au cyanotype un cabinet photographique Rennes Catégorie d’évènement: Rennes

Gosh! Initiation au cyanotype un cabinet photographique, 24 avril 2021 14:00-24 avril 2021 17:00, Rennes. Samedi 24 avril, 14h00 20/30€ https://www.helloasso.com/associations/gosh/evenements/mois-de-l-argentique-2021-initiation-au-cyanotype?fbclid=IwAR2_S5ZnmhNUY252f53Yx7vEaRrWePJ95bCiMH6O_HdfzZeRFaoRk7ikmTM Venez découvrir une technique d’antan à partir de vos propres photographies. «Le cyanotype est un procédé photographique monochrome négatif ancien, par le biais duquel on obtient un tirage photographique bleu de Prusse, bleu cyan. Cette technique a été mise au point en 1842 par le scientifique et astronome anglais John Frederick William Herschel. (Wikipédia)». Immédiatement séduit par cette technique simple mais singulière, certains membres de l’association expérimentent ce procédé avec passion, en perfectionnant leur pratique par l’exploration de toutes ses possibilités de virages et de variations. Venez découvrir la beauté de ce bleu profond lors de cet atelier pendant lequel vous réaliserez, à partir de vos propres clichés, des tirages uniques à ramener chez vous ! Inès Berghman pratique le cyanotype depuis quelques années et a appris à l’apprivoiser ! Découvrez avec elle les recettes, le mode d’emploi et les astuces de cette méthode de tirage par contact.

+ Matériel nécessaire 3 à 6 photographies originales HD à envoyer par mail/wetransfer au moins 5 jours avant

Privilégier les images contrastées

Transparents, papiers et solutions Cyanotypes fournis par Gosh! + Plus d’informations lemoisdelargentique@gmail.com

http://www.lesitedegosh.fr/le-mois-de-largentique/

