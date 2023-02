MARQUIS + LIGHTHOUSE UBU, 11 mai 2023 20:00, Rennes.

Retrouvez Marquis et Lighthouse le 11 mai à l'UBU. Jeudi 11 mai, 20h00

MARQUIS : Le nouvel album de Marquis, Konstanz, sortira le 7 avril 2023 chez LADTK, en distribution Virgin. Le concert du 11 mai à l’Ubu, pour lequel le groupe partagera la scène avec Lighthouse, sera l’occasion pour le public de découvrir les nouveaux titres du combo britto belge. Sur Konstanz, Elli Medeiros, Denis Bortek, les guitaristes Vernon Reid et Ivan Julian les saxophonistes Pierrick Pedron, Daniel Paboeuf et James Taylor, le trompettiste Mac Gollehon, les bassistes Jared Michael Nickerson, Thierry Alexandre, Pierre Corneau et Roberto Briot sont aussi de la partie. Ces invités prestigieux ont rejoint en studio le quintet de base, composé de Simon Mahieu au chant, Frank Darcel à la guitare, Niko Boyer à la guitare, Éric Morinière à la batterie et Xavier Soulabail à la basse.

Afin de reproduire au mieux les émotions imprégnant Konstanz, les 5 seront accompagnés en live de Daniel Paboeuf au saxophone et d’Apolline Jousseame aux chœurs et aux claviers.

LIGHTHOUSE : Autre groupe rennais mythique, emmené par Chafik Mohammedi, ouvrira la soirée, quelques mois après la sortie de leur lumineux album “Not All Stories Are True” chez Flyhouse Records, soutenu par Beast Records.

UBU 1 rue saint hélier Quartiers Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

**LIGHTHOUSE :** Autre groupe rennais mythique, emmené par Chafik Mohammedi, ouvrira la soirée, quelques mois après la sortie de leur lumineux album “Not All Stories Are True” chez Flyhouse Records, soutenu par Beast Records.

