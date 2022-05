LA CHICA & LES GORDON UBU, 12 mars 2020 21:00, Rennes.

12 et 13 mars 2020 Sur place Tarifs : 10€ membre ADMIT / 12€ réduit* / 14€plein* Majoration de 2€ sur place https://www.weezevent.com/widget_billeterie.php?id_evenement=594510&lg_billetterie=1&code=30407&width_auto=1&multi=9515.1.1.1&color_primary=da3443&&fbclid=IwAR2G7yq57hpE5rWo2zrIte1LsTlq9WwyDqh–0dPdl8iRc2rfQc_GIRf-is

La Chica, que l’on a pu voir aux Trans Musicales en 2015 au sein du groupe 3SomeSisters. Quant à l’Italien Populous, il mixe habilement électronique, percussions et gimmicks latinos.

Pour cette soirée reliant l’Europe et l’Amérique latine, l’Ubu accueille deux artistes aussi singuliers que talentueux. Tout d’abord La Chica, que l’on a pu voir aux Trans Musicales en 2015 au sein du groupe 3SomeSisters. Elle réside en France mais est d’origine vénézuélienne, chante essentiellement en espagnol et en anglais, et ouvre les portes d’une musique hybride, inspirée de ses divers lieux de résidence, entre électronique, pop et hip hop.

Initialement invité à partager l’affiche avec La Chica, le DJ italien Populous est finalement obligé d’annuler sa venue en raison des consignes sanitaires actuelles en Italie.

Nous aurons néanmoins la chance et le plaisir d’accueillir le multi-instrumentiste rennais aux origines taïwanaises Les Gordon et son tout nouveau live. Il viendra le présenter avec deux musiciens, quelques semaines avant la sortie de son nouvel album « Altura », où figurent notamment des compositions électro-organiques aux sonorités arabes et asiatiques.

UBU 1 rue saint hélier 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

jeudi 12 mars 2020 – 21h00 à 23h59

vendredi 13 mars 2020 – 00h00 à 02h00