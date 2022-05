Initiations à la technique : UBU UBU Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Initiations à la technique : UBU UBU, 19 octobre 2020 11:00, Rennes

L'Ubu ouvre ses portes pour les vacances d'automne ! Durant une heure mettez-vous dans la peau d'un technicien son et découvrez l'envers de la préparation d'un concert dans un atelier ludique et participatif, encadré par des pros !

Les ateliers auront lieu lundi 19 et mardi 20 octobre de 11H à 20H00. Ils sont gratuits et adaptés pour des enfants à partir de 12 ans.

> 11h00-13h00

> 14h30-16h30

> 18h00-20h00

Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le contenu de cet atelier, merci de contacter Lucie au 02 30 96 21 11 ou lucie.beignet@lestrans.com

Ces ateliers sont réalisés dans le respect des consignes sanitaires en vigueur.

UBU
1 rue saint hélier
35000 Rennes
Quartiers Centre
Ille-et-Vilaine

