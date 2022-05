Concert de SLIFT & W!ZARD UBU Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Concert de SLIFT & W!ZARD UBU, 11 mars 2020 20:00, Rennes. 11 et 12 mars 2020 Sur place Tarifs : 10€ membre ADMIT / 12€ réduit* / 14€plein* Majoration de 2€ sur place info@lestrans.com Chez les Toulousains de SLIFT, il est souvent question de planètes, d’exploration spatiale, de guitares fuzz et de rythmes hypnotiques. Chez les Toulousains de SLIFT, il est souvent question de planètes, d’exploration spatiale, de guitares fuzz et de rythmes hypnotiques. Inspiré par un demi-siècle de krautrock, de rock garage psychédélique et de space rock, cet énergique trio aux idées futuristes propose une musique frénétique qui aime prendre des détours sinueux et emporter avec lui l’auditeur dans la stratosphère et au-delà. UBU 1 rue saint hélier 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine mercredi 11 mars 2020 – 20h00 à 23h59

jeudi 12 mars 2020 – 00h00 à 01h00

Détails Heure : 20:00 - 01:00
Lieu UBU Adresse 1 rue saint hélier Ville Rennes

