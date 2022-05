Concert-apéritif – THEO LAWRENCE & MÔ’TI TËI UBU, 22 mars 2020 18:00, Rennes.

Dimanche 22 mars 2020, 18h00 Sur place Tarifs : 5€ sortir / 6€ membre ADMIT / 10€ réduit* / 12€ plein* Majoration de 2€ sur place

Entre références old school et production moderne, Theo Lawrence revisite à sa sauce rock&roll, country-soul et musique Tex Mex.

Homemade Lemonade avait dévoilé en 2018 le jeune franco-canadien Theo Lawrence et son groupe The Hearts, accompagné d’une tournée de 150 dates en France et en Europe.

Enregistré et produit entre Belleville et le Sud des États-Unis, le nouvel album de Theo Lawrence affirme un tournant plus direct et une simplicité libérée dans le songwriting.

____________________________________________________

Ouverture des portes 18H – Aperitif 18H/19H – Live à 19H

UBU 1 rue saint hélier 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

dimanche 22 mars 2020 – 18h00 à 21h00