Concert-Apéritif : J.E. SUNDE UBU, 5 avril 2020 18:00, Rennes. Dimanche 5 avril 2020, 18h00 Sur place Tarifs : 5€ sortir / 8€ admit / 10€* plein *majoration de 2€ sur place https://www.weezevent.com/widget_billeterie.php?id_evenement=597101&lg_billetterie=1&code=74526&width_auto=1&multi=9515.1.1.1&color_primary=da3443&&fbclid=IwAR0_VKLteZ4lejsVltMkfJ9mUWv8hZjONG5zzeHGzWrT2bkfupVHzpSRus0 J.E. Sunde compose des disques foisonnants tenant tout autant du folk que d’une soul blanche, influencés par Nina Simone et Leonard Cohen. J.E. Sunde compose des disques foisonnants tenant tout autant du folk que d’une soul blanche, influencés par Nina Simone et Leonard Cohen. Il a longtemps vécu entouré de lacs, de forêts, de neige ; lors de nos premières rencontres, il lisait la Bible au petit déjeuner. A t-il seulement conscience d’avoir de l’or dans la voix, et les mélodies de Paul Simon dans les doigts ? UBU 1 rue saint hélier 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine dimanche 5 avril 2020 – 18h00 à 21h00

