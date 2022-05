Club Nowadays OOGO (LFE) CALLING MARIAN GRAND SOLEIL Live CHAD KOU Live UBU, 14 mars 2020 23:58, Rennes.

Quatre ans après sa dernière venue à Rennes, le label Nowadays Records reviendra, cette fois en format club, le 14 Mars à l’Ubu pour faire danser la capitale bretonne.

Aux commandes de cette soirée résolument électro (autant de lives que de dj sets), on retrouve oOgo, membre de La Fine Equipe – LFE et co-fondateur du label, mais aussi le représentant local Chad Kou, les nouveaux venus Grand Soleil et l’invité de marque aka Calling Marian.

6 heures de Club Nowadays animées par des artistes bien décidés à en découdre avec ce public réputé survolté. 6 heures de danse, de sueur et de transe, 6 heures que l’on est pas prêt d’oublier.

OOgo(Dj set)

Compositeur, musicien, Dj, membre du quatuor La Fine Equipe (groupe de beatmakers auquel on doit la série de compilation “La Boulangerie »), le duo Hoosky ou encore co-fondateur et directeur du label Nowadays Records digne représentant de la scène électro française depuis plus de 6 ans, on ne compte plus les casquettes portées par oOgo.

Curator à la curiosité sonore insatiable, oOgo profites des Djs Sets pour partager l’amour d’une musique faite pour danser, qu’elle soit House, Funk, Disco, Hip Hop ou Electro.

Calling Marian (Dj set)

Gagnante du prix du jury des iNOUïs du Printemps de Bourges 2019, Calling Marian est assurément l’une des figures émergentes de la scène électronique à suivre de très près. DJ, productrice et live performeuse, cette artiste insatiable multiplie les projets, que ce soit en solo avec une série d’EPs mêlant électro, acid et techno percutante, la gestion de son label CVNT Records, ou en groupe avec le projet ‘Sale Affaire’ et le collectif Conspiration.”

Grand Soleil (Live)

Bercés par la pop culture des 90’s, nourris d’un univers mêlant le jazz, le hip hop , la funk mais aussi la science fiction , Benjamin et Adrien partagent tous les deux l’amour d’un éclectisme musical et dévorant. Si les enregistrements studio des deux frères nous offre une French Touch édulcorée, leur live est un voyage électro aux BPM survitaminés où personne n’aura l’occasion de se reposer.

Chad Kou (Live)

Nouveau projet de Thomas Lucas également connu pour les projets @Douchka et le duo Leska, Chad Kou est un nouveau départ tant sonore que visuel.

Parti à la recherche de nouvelles sonorités, Chad Kou mélange textures électroniques et mélodies acoustiques pour créer un univers contemplatif qui nous emmène à la croisée des musiques club et ambient.

Dans cet univers où l’imagerie illustrée et réalisé par l’artiste lui même en collaboration avec Camille Mosser, les inspirations de sciences fictions nous transportent dans une quête d’émotion que Chad Kou mènera pour la première fois sur scène à l’Ubu.

UBU 1 rue saint hélier 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

samedi 14 mars 2020 – 23h58 à 23h59

dimanche 15 mars 2020 – 00h00 à 06h00