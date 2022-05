CASH SAVAGE AND THE LAST DRINKS – CROCODILE BOOGIE – HOWLIN’GRASSMAN vs STOMPIN’BIGFOOT UBU, 28 mai 2022 20:30, Rennes.

BEAST RECORDS & IDO SPECTACLES présentent une soirée Punk Blues avec CASH SAVAGE AND THE LAST DRINKS – CROCODILE BOOGIE – HOWLIN’GRASSMAN vs STOMPIN’BIGFOOT

CASH SAVAGE AND THE LAST DRINKS :

Punk blues folk rock

Mené par la très charismatique Cash Savage, grande songwriteuse, le groupe de Melbourne attise une flamme qui donne le frisson et marque son ascension comme l’un des poids lourds de la nouvelle ère de la musique australienne. Ils sortent leur quatrième et meilleur album « Good Citizens » en 2018. Les australiens ont laissé de côté leurs influences country pour se situer entre les Pixies et les Bad Seeds. L’album met toute sa puissance au service de la critique de la société de consommation et de l’intolérance. C’est un album de colère, mais qui trouve l’apaisement grâce à d’étonnants accents à la Springsteen.

CROCODILE BOOGIE :

Blues Punk

Crocodile Boogie est le projet solo de Seb, fondateur du label Beast Records et chanteur au sein de Head On. Les guitaristes Gil Riot et Jibé Polidoro (Bed Bunker) se prennent alors au jeu d’enrichir l’épure et d’épisodiques sessions d’enregistrement se succèdent. L’ensemble prend vite la consistance d’un superbe album : « A Family Affair » qui est sold out en quelques mois. À défaut d’Australiens, deux jeunes Canadiennes assurent désormais la section rythmique aux côtés des guitaristes Gil et Jibé.

HOWLIN’GRASSMAN VS STOMPIN’ BIGFOOT :

Rock n’ roll band

Two-men band, Howlin’ Grassman Vs Stompin’ Bigfoot a toujours tenu à donner sa propre version de ce qu’on peut attendre d’une formation guitare-batterie. Ici, le swamp-rock poisseux du delta s’accommode aussi bien avec le proto-punk des 50’s que les dissonances chamaniques des musiques industrielles. Premier disque sorti en mars 2022 chez Beast Records et Teenage Hate Records.

