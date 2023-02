20TH BEAST RECORDS ANNIVERSARY UBU, 6 mai 2023 21:00, Rennes.

Retrouvez nous au 20TH BEAST RECORDS ANNIVERSARY le 6 mai à l’UBU. 6 et 7 mai 1

LIEN BILLETTERIE

( Australie) interplateaux

Long hours aka Julian Medor, showman à la voix ardente, sonne comme s’il chantait pour sauver son âme de fiévreuse nuit sans fin. Véritable sensation dantesque, sans jamais succomber à la facilité, il préfère y jouer sa peau coûte que coûte, voilà bel et bien ce qui le distingue. Implacables, il élargit constamment ses horizons, tour à tour estampillé lofi, nowave, synth punk croon-core ou encore gothdoowop. Long hours en faisant ses armes d’innombrables fois sur la côte Est Australiene et au Japon pendant ses show live sulfureux, à l’image de frontmen tels que David Yow (the Jesus lizard) JG Thirlwell (Foetus) Alan Vega (suicide). Prolifique à l’extrême, il a sorti pas moins de 27 albums en l’espace de 3 ans.

FACEBOOK

( France)

Classique dans le fond, moderne dans la forme, Cannon Fodder, formé de Chris Martini (guitare, claviers/chant) de Miss Alice Martini (basse, chœurs) et de Nico Wireman (batterie, chœurs) teinte leur swamp rock classieux de nuances sombres toute en s’attaquant à un rythme incandescence. Le combo made in Le Mans, inspiré par Spencer P Jones et BEASTS OF BOURBON a tout pour plaire en nous plongeant dans des paysages sonores addictifs… Une mécanique puissante et nerveuse estampillée Beast Records. L’intérêt de ce groupe enthousiasmant, déjà remarqué sur la scène de Binic, viendra cette fois enflammer la scène de l’ubu !

FACEBOOK

(Australie / Allemagne)

Projet mixte, d’art-punk berlinois, dirigé par Lewis Loyd, Anton Remy, Jesper Munk et Madeleine Rose est un acte d’union sacré, égalitaire, qui prône l’alliance des âmes perdues et l’amour du péché avoué. Les comparaisons avec Joy Division et Grauzone s’accrochent au contour rugueux du collectif, plus jouissif que dépressif, électronique et densément libre, ils nous donnent la chair de poule et le sang chaud. Un hymne fédérateur qui ramène au centre la danse fiévreuse et une pop synth wave brumeuse, dont nous avons tant besoin dans notre monde obscure.

FACEBOOK

(Royaume Uni)

Le gang venu d’Angleterre, TOP LEFT CLUB, formé de Jimi Dymond, Mac Daddy (Rotten Foxes), Johnny Hartless et Tim Cox (Skinny Milk), remplies vos cerveaux de chansons brutes, pures et d’énergies viscérales, quelque part entre synth-punk éléctrisant et post-punk. Le quatuor dingo s’abandonne à un univers sonore débridé, nerveux et déroutant au bord de la zone rouge, volume à fond, où la folie vous guette et leur démesure prouve l’élasticité électrique d’une ébullition créative.

FACEBOOK

(USA)

Le musicien basé à Brooklyn, Dion Lunadon, Néo-zélandais d’origine, guitariste et chanteur de The D4 et bassiste de A Place To Bury Strangers est également connu pour sa grande énergie et ses prestations scénique littéralement sismique. Il tire ses influences de groupes comme Gun Club et Toy Love et déverse dans une vivacité palpable, un son brut, explosif, qui brouille la frontière entre Power Punk et Rock N Roll…

FACEBOOK

UBU 1 rue saint hélier Quartiers Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

[LIEN BILLETTERIE](https://my.weezevent.com/20th-beast-records-anniversary)

( Australie) interplateaux

Long hours aka Julian Medor, showman à la voix ardente, sonne comme s’il chantait pour sauver son âme de fiévreuse nuit sans fin. Véritable sensation dantesque, sans jamais succomber à la facilité, il préfère y jouer sa peau coûte que coûte, voilà bel et bien ce qui le distingue. Implacables, il élargit constamment ses horizons, tour à tour estampillé lofi, nowave, synth punk croon-core ou encore gothdoowop. Long hours en faisant ses armes d’innombrables fois sur la côte Est Australiene et au Japon pendant ses show live sulfureux, à l’image de frontmen tels que David Yow (the Jesus lizard) JG Thirlwell (Foetus) Alan Vega (suicide). Prolifique à l’extrême, il a sorti pas moins de 27 albums en l’espace de 3 ans.

[FACEBOOK](https://www.facebook.com/longhoursmusic)

( France)

Classique dans le fond, moderne dans la forme, Cannon Fodder, formé de Chris Martini (guitare, claviers/chant) de Miss Alice Martini (basse, chœurs) et de Nico Wireman (batterie, chœurs) teinte leur swamp rock classieux de nuances sombres toute en s’attaquant à un rythme incandescence. Le combo made in Le Mans, inspiré par Spencer P Jones et BEASTS OF BOURBON a tout pour plaire en nous plongeant dans des paysages sonores addictifs… Une mécanique puissante et nerveuse estampillée Beast Records. L’intérêt de ce groupe enthousiasmant, déjà remarqué sur la scène de Binic, viendra cette fois enflammer la scène de l’ubu !

[FACEBOOK](https://www.facebook.com/CannonFodderLeMans/)

(Australie / Allemagne)

Projet mixte, d’art-punk berlinois, dirigé par Lewis Loyd, Anton Remy, Jesper Munk et Madeleine Rose est un acte d’union sacré, égalitaire, qui prône l’alliance des âmes perdues et l’amour du péché avoué. Les comparaisons avec Joy Division et Grauzone s’accrochent au contour rugueux du collectif, plus jouissif que dépressif, électronique et densément libre, ils nous donnent la chair de poule et le sang chaud. Un hymne fédérateur qui ramène au centre la danse fiévreuse et une pop synth wave brumeuse, dont nous avons tant besoin dans notre monde obscure.

[FACEBOOK](https://www.facebook.com/p.d.o.a.live/)

(Royaume Uni)

Le gang venu d’Angleterre, TOP LEFT CLUB, formé de Jimi Dymond, Mac Daddy (Rotten Foxes), Johnny Hartless et Tim Cox (Skinny Milk), remplies vos cerveaux de chansons brutes, pures et d’énergies viscérales, quelque part entre synth-punk éléctrisant et post-punk. Le quatuor dingo s’abandonne à un univers sonore débridé, nerveux et déroutant au bord de la zone rouge, volume à fond, où la folie vous guette et leur démesure prouve l’élasticité électrique d’une ébullition créative.

[FACEBOOK](https://www.facebook.com/topleftclub)

(USA)

Le musicien basé à Brooklyn, Dion Lunadon, Néo-zélandais d’origine, guitariste et chanteur de The D4 et bassiste de A Place To Bury Strangers est également connu pour sa grande énergie et ses prestations scénique littéralement sismique. Il tire ses influences de groupes comme Gun Club et Toy Love et déverse dans une vivacité palpable, un son brut, explosif, qui brouille la frontière entre Power Punk et Rock N Roll…

[FACEBOOK](https://www.facebook.com/dionlunadon/?locale=fr_FR)