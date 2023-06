Jarry J’arrive à Rennes UBU Rennes, 4 juillet 2023 14:30, Rennes.

Fin de la course pataphysique en grande pompe à Rennes, entre salle de chimie du XIXème, balade à vélo à la découverte d’oeuvres en espace public et concert jarryesque à l’UBU avec les Transmusicales. 4 et 5 juillet 1

JARRY J’ARRIVE est une course cycliste pataphysique et bretonne organisée pour les 150 ans d’Alfred Jarry, du 1er au 5 juillet 2023, de SAINT-BRIEUC à RENNES (en passant par Moncontour, Dinan et Bécherel), avant d’être close en majesté par un u-buffet restitutif et doux à Thorigné-Fouillard.

Les rendez-vous à Rennes le 4 juillet :

-à 14h30 et à 16h30 : visites des salles patrimoniales de physique-chimie du lycée Zola ou le père Ubu a été inventé, inspiré par le professeur Hébert. Réservation à : maella@auboutduplongeoir.fr

-à 15h53 : Cycl’art Pataphysique : une balade à vélo à la découverte d’œuvres ubuesques dans l’espace public, réservation : enrouelibre@wanadoo.fr

– à partir de 20h :fête à l’UBU en partenariat avec les Transmusicales. Après la cérémonie finale de la remise de la coupe (de cheveux), place à la musique avec les artistes et groupes : Pierre Fablet (guitare/voix), Fantazio (Contrebasse/voix) et Concombre (trio rock/jazz/electro) – gratuit, entrée libre dans la limite des places disponibles

Le 5 juillet, U-buffet restitutif au Domaine de Tizé à Thorigne-Fouillard :

Ubu Roi ayant été représenté pour la première fois en marionnettes, nous en avons profité pour mener l’enquête sur les liens du Domaine de Tizé et la ville de Thorigné-Fouillard à cet art. Nous inaugurerons en grande pompe (à vélo) la restitution de ces travaux lors de l’U-buffet de restitution de la course !

