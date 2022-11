ETIENNE GRANDJEAN TY ANNA TAVARN Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Etienne Grandjean, ex-chanteur de La Belle Société (Boucherie Productions) reprend la plume en y ajoutant une touche de son histoire personnelle dans un univers sans aucun doute plus sombre qu’à son habitude.

Un certain « romantisme noir » plane sur ses nouvelles créations, entre chansons poignantes et personnages imaginaires. https://www.facebook.com/etienne.grandjeangruppetto/ TY ANNA TAVARN 19 place Sainte-Anne, 35000 Rennes Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine vendredi 25 novembre – 20h30 à 23h30

