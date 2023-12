DREAMERS #2 – PASCAL RAMBERT / PROMOTION 11 DE L’ÉCOLE DU TNB TNB, salle Gabily Rennes, 28 juin 2024, Rennes.

Imaginé avec et pour les jeunes actrices et acteurs de l’École du TNB, par Pascal Rambert, Dreamers #2 transporte leurs paroles et pensées dans les vertiges d’une rave. 26 – 28 juin 2024 1

Du 2024-06-26 20:00 au 2024-06-28 21:45.

3 ans après Dreamers – qui concluait le parcours de la promotion 10 de l’École du TNB – Pascal Rambert propose une seconde création avec la promotion 11 sortante. À la logique du rêve répond aujourd’hui celle d’un autre état second, la rave où sont plongés 20 corps en mouvement. Dreamers #2 donne ainsi à entendre leurs conversations et soliloques intérieurs, aux prises avec le volume et le flot de la musique. Sous nos yeux, se dévoile la cartographie de ce double mouvement de la parole et des corps, sculptés par la lumière d’Yves Godin. Avec une scénographie calquée sur celle du 1er volet et des traits d’unions dessinés par la mise en scène, la pièce est aussi un passage de flambeau entre générations.

TNB, salle Gabily rue jean-marie huchet Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35042 Ille-et-Vilaine