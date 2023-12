DISPAK DISPAC’H – PATRICIA ALLIO TNB, salle Gabily Rennes, 13 avril 2024, Rennes.

9 – 13 avril 2024

Du 2024-04-09 20:00 au 2024-04-13 20:30.

Coréalisation dans le cadre du festival Mythos

Le tribunal où se traitent, entre réquisitoires et plaidoiries, les affaires du monde est un théâtre. Patricia Allio en fait l’argument d’un spectacle documentaire aux prises avec les politiques migratoires.

En breton, Dispak signifie « ouvert, déployé, à découvert, défait, déplié, en désordre » et Dispac’h se traduit par « agitation, révolte, révolution ». 2 mots pour activer une parole qui cherche la vérité au-delà des lois et des verdicts. Une actrice, un danseur et acteur, des citoyen·nes militant·es, des activistes ou des juristes racontent les méandres qui guettent les personnes demandeuses d’asile. Il ne s’agit pas de transcrire le réel mais d’en opérer une transposition évolutive et performative.

TNB, salle Gabily rue jean-marie huchet Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35042 Ille-et-Vilaine