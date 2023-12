SKINLESS – THÉO MERCIER TNB, salle Gabily Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes SKINLESS – THÉO MERCIER TNB, salle Gabily Rennes, 30 mars 2024, Rennes. Après le sable dans « Outremonde », ce nouveau « moment de la matière » signé Théo Mercier se crée sur un lit de déchets. Un substrat qu’il transforme en « terrain amoureux ». 26 – 30 mars 2024 1

Du 2024-03-26 20:00 au 2024-03-30 19:30. Après le sable dans Outremonde, ce nouveau « moment de la matière » signé Théo Mercier se crée sur un lit de déchets. Un substrat qu’il transforme en « terrain amoureux ». Le public, accueilli dans l’obscurité, doit contourner les versants de ce qu’il pressent être une vaste montagne pour s’installer librement dans la salle. En s’approchant, il constate que ce territoire abrupt est composé de détritus. Un paysage façonné à partir des lambeaux de nos envies passées. Assis au milieu de cette nature altérée, un personnage extrait des fragments de ce terreau et fabrique des objets aux usages encore énigmatiques. Au loin, le bruit de pas étouffés, de rires.

À notre grande surprise, le territoire est habité par 2 amoureux. À la fois performance et sculpture, ce drame recyclable, cette énigme plastique, réaffirme le goût de Théo Mercier pour la matière qu'il donne à voir comme un territoire en transition, vivant, vibrant, métamorphosé par le désir.

