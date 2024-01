[CONCERT] Irlande classique TNB Rennes, vendredi 22 mars 2024.

Musique classique ou traditionnelle ? Ecoutez toutes les mélodies de l’Irlande. Vendredi 22 mars, 20h00 1

Du 2024-03-22 20:00 au 2024-03-22 22:00.

Si l’Irlande est bien connue pour sa musique traditionnelle, il n’en est pas de même pour la musique classique irlandaise qui est pourtant tout aussi riche.

L’Orchestre National de Bretagne, en partenariat avec le National Concert Hall et le National Symphony Orchestra de Dublin, a concocté un concert qui permettra de découvrir une autre facette du monde musical irlandais, de Ina Boyle à Bill Whelan. Pour l’occasion, l’ONB a également passé commande d’une nouvelle œuvre à Michael Gallen, l’un des compositeurs et interprètes les plus en vue de la scène musicale de Dublin.

Et que serait un concert autour de l’Irlande sans la convivialité et l’ambiance chaleureuse qui la caractérise ? Fiona Monbet et les musicien.ne.s invité.e.s poursuivront le concert avec une véritable session irlandaise !

Infos pratiques

Places limitées

7€ / paiement en espèces

Réservation au CMI Rennes avant le vendredi 15 mars

Réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes.

TNB 1 rue saint hélier, rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine