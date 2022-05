Boutique de Noël : revues, livres et bons cadeaux pour des stages pratiques autour de la réhabilitation du bâti ancien TIEZ BREIZ Maisons et Paysages de Bretagne Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Boutique de Noël : revues, livres et bons cadeaux pour des stages pratiques autour de la réhabilitation du bâti ancien TIEZ BREIZ Maisons et Paysages de Bretagne, 17 décembre 2020 09:00, Rennes. 17 décembre 2020 – 17 janvier 2021 Sur place Sur inscriptions, tarifs disponibles sur notre site accueil@tiez-breiz.bzh L’association TIEZ BREIZ, Maisons et Paysages de Bretagne lance une boutique de Noël autour de la réhabilitation du patrimoine bâti rural de Bretagne. ★★★Un Noël TIEZ BREIZ ★★★ Surprenez vos proches à Noël, en offrant un cadeau Tiez Breiz !

Offrir un cadeau Tiez Breiz c’est aussi une action militante pour soutenir notre association dans cette période difficile.

Stages, revues Tiez Breiz, ouvrages, tee-shirt, profitez de notre boutique en ligne : ici. ★★★Nouveau★★★ Bon cadeau pour un stage pratique :

Esprit de la restauration, charpente, drainage, pose traditionnelle de terre cuite, complexe de toit et isolation écologique, affutâge d’outils taillants, concevoir un jardin naturel, talus-mur, enduits à la chaux naturelle, limousinerie : maçonnerie de murs de moellons, enduits de terre, plancher en terre : hourdis à quenouilles…

Les stages sont organisés dans les cinq départements de la Bretagne historique.

Renseignement et commande : accueil@tiez-breiz.bzh. TIEZ BREIZ Maisons et Paysages de Bretagne 51 Square Charles Dullin 35000 Rennes 35200 Rennes Quartiers Sud-Ouest Ille-et-Vilaine jeudi 17 décembre 2020 – 09h00 à 18h00

vendredi 18 décembre 2020 – 09h00 à 18h00

samedi 19 décembre 2020 – 09h00 à 18h00

dimanche 20 décembre 2020 – 09h00 à 18h00

lundi 21 décembre 2020 – 09h00 à 18h00

mardi 22 décembre 2020 – 09h00 à 18h00

mercredi 23 décembre 2020 – 09h00 à 18h00

jeudi 24 décembre 2020 – 09h00 à 18h00

vendredi 25 décembre 2020 – 09h00 à 18h00

samedi 26 décembre 2020 – 09h00 à 18h00

dimanche 27 décembre 2020 – 09h00 à 18h00

lundi 28 décembre 2020 – 09h00 à 18h00

mardi 29 décembre 2020 – 09h00 à 18h00

mercredi 30 décembre 2020 – 09h00 à 18h00

jeudi 31 décembre 2020 – 09h00 à 18h00

vendredi 1er janvier 2021 – 09h00 à 18h00

samedi 2 janvier 2021 – 09h00 à 18h00

dimanche 3 janvier 2021 – 09h00 à 18h00

lundi 4 janvier 2021 – 09h00 à 18h00

mardi 5 janvier 2021 – 09h00 à 18h00

mercredi 6 janvier 2021 – 09h00 à 18h00

jeudi 7 janvier 2021 – 09h00 à 18h00

vendredi 8 janvier 2021 – 09h00 à 18h00

samedi 9 janvier 2021 – 09h00 à 18h00

dimanche 10 janvier 2021 – 09h00 à 18h00

lundi 11 janvier 2021 – 09h00 à 18h00

mardi 12 janvier 2021 – 09h00 à 18h00

mercredi 13 janvier 2021 – 09h00 à 18h00

jeudi 14 janvier 2021 – 09h00 à 18h00

vendredi 15 janvier 2021 – 09h00 à 18h00

samedi 16 janvier 2021 – 09h00 à 18h00

dimanche 17 janvier 2021 – 09h00 à 18h00

Détails Heure : 09:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu TIEZ BREIZ Maisons et Paysages de Bretagne Adresse 51 Square Charles Dullin 35000 Rennes Ville Rennes lieuville TIEZ BREIZ Maisons et Paysages de Bretagne Rennes Departement Ille-et-Vilaine

TIEZ BREIZ Maisons et Paysages de Bretagne Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Boutique de Noël : revues, livres et bons cadeaux pour des stages pratiques autour de la réhabilitation du bâti ancien TIEZ BREIZ Maisons et Paysages de Bretagne 2020-12-17 was last modified: by Boutique de Noël : revues, livres et bons cadeaux pour des stages pratiques autour de la réhabilitation du bâti ancien TIEZ BREIZ Maisons et Paysages de Bretagne TIEZ BREIZ Maisons et Paysages de Bretagne 17 décembre 2020 09:00 Rennes TIEZ BREIZ Maisons et Paysages de Bretagne Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine