Théâtromobile – La nuit des Rois, 13 juillet 2021, Rennes.

Accompagnés de deux metteurs en scène : Rozenn Tregoat et Eric Antoine, 14 jeunes ont créés l'adaptation de Jean-Michel Rabeux de La nuit des Rois. La Nuit des Rois est une comédie de William Shakespeare. En 2009, Jean-Michel Rabeux en écrit une adaptation moderne et rock'n'roll. La Nuit des Rois, c'est une comédie amoureuse faite de travestissements, de quiproquos, de rock'n'roll, de sentiments amoureux, d'ambiguïtés sexuelles, de mauvais coups dans une langue qui joue avec les mots.

Quartier : Bourg-l'Evêque – La Touche – Moulin du Comte
Organisé par : La Paillette
Horaires : 20h00 à 22h00
Tarifs : Gratuit
Lieu : Parc St Cyr – Rennes

2021-07-13

