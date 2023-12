IMPROMPTU MUSICAL Théâtre National de Bretagne Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes IMPROMPTU MUSICAL Théâtre National de Bretagne Rennes, 17 mai 2024, Rennes. En écho à « Skatepark » de Mette Ingvartsen, les élèves du Conservatoire de Rennes revisitent le riche répertoire des musiques liées à l’univers de la glisse sur terre comme sur mer. Vendredi 17 mai 2024, 18h30 1

https://www.t-n-b.fr/programmation/impromptu-musical-skatepark

Du 2024-05-17 18:30 au 2024-05-17 19:30. Des propositions musicales et théâtrales, en écho aux spectacles de la saison, sont proposées par les élèves et les professeur·es du Conservatoire à Rayonnement Régional de Rennes. À l’occasion des représentations de Skatepark, les élèves du Conservatoire en Musiques actuelles amplifiées, coordonnés par Cédrick Alexandre, revisitent le riche répertoire des musiques liées à l’univers de la glisse sur terre comme sur mer. Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Code postal 35000 Lieu Théâtre National de Bretagne Adresse 1, rue saint-hélier Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Théâtre National de Bretagne Rennes Latitude 48.107925 Longitude -1.672538 latitude longitude 48.107925;-1.672538

Théâtre National de Bretagne Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/