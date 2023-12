HOWL 2122 – LAURE CATHERIN Théâtre National de Bretagne Rennes, 23 mars 2024, Rennes.

Dans la fulgurance d’un moment poétique et musical, déferle à flux tendu le vécu de la jeunesse étudiante, frappée par la pandémie. 19 – 23 mars 2024 1

https://www.t-n-b.fr/programmation/spectacles/howl2122

Du 2024-03-19 19:00 au 2024-03-23 19:10.

C’est pendant le confinement que Laure Catherin a découvert De la démocratie en Pandémie de Barbara Stiegler (2021), et Howl, poème d’Allen Ginsberg (1955) qui emporte les désirs et les désarrois de la jeunesse américaine. Son choc est tel qu’elle décide de répondre depuis ses rives à elle. À l’époque, les universités sont fermées. Les étudiantes et les étudiants sont reclus à demeure, la pensée ne circule plus dans les facs. Alors, dès la reprise des cours, entourée de Delphine Battour et Raphaël Mars, elle est allée à leur rencontre sur le campus de Rennes. Elle a récolté leurs témoignages, écouté leurs débats, recueilli leurs paroles comme autant de preuves qu’ils n’avaient pas été rayés de la carte d’un avenir qui ne doit pas se jouer sans eux. Sa performance est la transposition poétique, musicale, rappée ou parlée de ce qu’elle a vu, entendu, ressenti. Un road-movie tumultueux de phrases, de sensations et d’images.

Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine