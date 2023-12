MÉDECINE GÉNÉRALE – OLIVIER CADIOT / LUDOVIC LAGARDE Théâtre National de Bretagne Rennes, 23 mars 2024, Rennes.

3 anti-héros, marqués par le deuil, se retrouvent dans une maison abandonnée, déterminés à fabriquer un monde neuf sur les ruines de l'ancien. Un récit loufoque et tendre d'Olivier Cadiot.

Du 2024-03-19 20:00 au 2024-03-23 21:30.

3 anti-héros, marqués par le deuil, se retrouvent dans une maison abandonnée, déterminés à fabriquer un monde neuf sur les ruines de l’ancien. Un récit loufoque et tendre d’Olivier Cadiot qui célèbre la toute-puissance de la fiction.

Réunis par le deuil, Mathilde, ethnologue, Pierre, orphelin surdoué et Closure, artiste-écrivain, cherchent une voie de guérison. C’est la rencontre de 3 solitudes qui se préparent pour l’avenir. À la fois récit et conte initiatique, Médecine générale nous entraîne dans une expérience humaine en quête de réparation. Il s’agit de se soigner ensemble. Aux phrases musicales d’Olivier Cadiot, sous la houlette méticuleuse du metteur en scène Ludovic Lagarde, les acteurs Valérie Dashwood et Laurent Poitrenaux sont rejoints sur scène par un nouveau venu, le comédien et musicien Alvise Sinivia.

Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine