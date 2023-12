S.H.A.M.A.N.E.S. – ANNE PACEO Théâtre National de Bretagne Rennes, 8 février 2024, Rennes.

https://www.t-n-b.fr/programmation/spectacles/shamanes

Du 2024-02-08 21:00 au 2024-02-08 22:20.

S.H.A.M.A.N.E.S. réinvente le langage d’Anne Paceo, qui se connecte plus que jamais à l’autre grâce à la nature, aux animaux et aux astres.

Ce concert immersif et tellurique puise son inspiration dans les pratiques chamaniques du monde entier. Anne Paceo y raconte un monde nouveau, nourri de la sorcellerie, plutôt celle de Mona Chollet que celle au nez crochu, et y convoque la figure tutélaire de la chamane, femme puissante, guérisseuse, qui à l’aide de sa voix et de son tambour assure une connexion spirituelle entre la nature, l’humain et l’invisible. Pour composer ce nouvel album, elle s’est plongée dans les pratiques musicales et vocales spirituelles du monde entier, des rituels d’exorcisme de Bali, les cérémonies vaudou d’Haïti, les chants de divination de Sibérie ou encore les rituels de possession du Candombe brésilien. Le résultat ? Une musique sans frontières qui raconte l’histoire d’une femme puissante dans un monde aux possibilités souvent cachées.

Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine