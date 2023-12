TÉMOIN – SAÏDO LEHLOUH Théâtre National de Bretagne Rennes, 3 février 2024, Rennes.

20 danseuses et danseurs, pour la plupart autodidactes, confrontent et conjuguent leurs énergies dans un spectacle chorégraphié par Saïdo Lehlouh. 1 – 3 février 2024 1

https://www.t-n-b.fr/programmation/spectacles/temoin

Du 2024-02-01 20:30 au 2024-02-03 17:50.

Dans le cadre du festival Waterproof

En partenariat avec le collectif FAIR-E / CCN de Rennes et de Bretagne

20 danseuses et danseurs, pour la plupart autodidactes, confrontent et conjuguent leurs énergies dans un spectacle chorégraphié par Saïdo Lehlouh.

Création chorégraphique sous tension, Témoin réunit des personnalités aux profils variés, longtemps considérées à la marge. Le chorégraphe Saïdo Lehlouh propose aux danseuses et danseurs, venus de tous horizons esthétiques, d’apprendre à se connaître et à coexister sur scène. La rencontre de ces différentes expériences et sensibilités forme un spectacle marqué par la vitalité et le besoin de nouer les liens. On voit ainsi naître un groupe. S’affirmer la force d’une communauté. Et s’élever la puissance d’une tribu hétéroclite que chaque interprète intègre au fil de ses improvisations.

Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine