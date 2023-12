IMPROMPTU MUSICAL Théâtre National de Bretagne Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

En écho à « Témoin » de Saïdo Lehlouh, les élèves musiciens et danseurs du Conservatoire de Rennes, sous la direction de Yannick Lestra et Florence Tissier, explorent le jazz. Jeudi 1 février 2024, 19h00

Des propositions musicales et théâtrales, en écho aux spectacles de la saison, sont proposées par les élèves et les professeur·es du Conservatoire à Rayonnement Régional de Rennes. À l'occasion des représentations de Témoin de Saïdo Lehlouh, les élèves musiciens et danseurs du Conservatoire de Rennes, sous la direction de Yannick Lestra et Florence Tissier, explorent le jazz, ce lointain ancêtre du hip-hop, qui a posé les bases de ce qui allait devenir un mouvement culturel contemporain majeur. Théâtre National de Bretagne, 1, rue saint-hélier, Rennes 35000

