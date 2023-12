DISSECTION D’UNE CHUTE DE NEIGE – SARA STRIDSBERG / CHRISTOPHE RAUCK Théâtre National de Bretagne Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes DISSECTION D’UNE CHUTE DE NEIGE – SARA STRIDSBERG / CHRISTOPHE RAUCK Théâtre National de Bretagne Rennes, 27 janvier 2024, Rennes. Grandeur et chute de Christine, future Reine de Suède. En 1663, cette femme qui aimait les femmes défie la monarchie. Au risque d’une terrible solitude. 24 – 27 janvier 2024 1

Du 2024-01-24 20:00 au 2024-01-27 17:10. Grandeur et chute de Christine, future Reine de Suède. En 1663, cette femme qui aimait les femmes défie la monarchie. Au risque d’une terrible solitude.

Dans cette pièce de Sara Stridsberg, véritable tragédie shakespearienne, une future reine se débat face à son destin. Elle doit succéder à son père, épouser un prétendant dont elle ne veut pas, renoncer à sa liberté, se plier aux rigidités de la royauté. L'actrice Marie- Sophie Ferdane, que l'on retrouve cette saison dans Les Paravents d'Arthur Nauzyciel, est cette femme en majesté qui pèse dans son âme le sens du devoir filial, le désir de pouvoir mais aussi l'envie de vivre sa vie en femme émancipée. Avec ou sans couronne, elle règne par la parole et par l'intelligence. Ce destin hors du commun est une épopée héroïque mise en scène par Christophe Rauck.

