IMPROMPTU MUSICAL Théâtre National de Bretagne Rennes, 17 janvier 2024, Rennes.

En écho à « Sentinelles » de Jean-François Sivadier, les élèves du Conservatoire de Rennes s’emparent à leur tour des œuvres de Chopin, Bach et consorts, sous la direction d’Alexandre Léger. Mercredi 17 janvier 2024, 18h30 1

https://www.t-n-b.fr/programmation/impromptu-musical-sentinelles

Du 2024-01-17 18:30 au 2024-01-17 19:30.

Des propositions musicales et théâtrales, en écho aux spectacles de la saison, sont proposées par les élèves et les professeur·es du Conservatoire à Rayonnement Régional de Rennes.

À l’occasion des représentations de Sentinelles de jean-François Sivadier, les élèves des classes de piano du Conservatoire de Rennes s’emparent à leur tour des œuvres de Chopin, Bach et consorts, sous la direction d’Alexandre Léger.

Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine