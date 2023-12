SOIRÉE HOMMAGE – (RE)DÉCOUVREZ JANE BIRKIN AU THÉÂTRE Théâtre National de Bretagne Rennes, 12 janvier 2024, Rennes.

Jane Birkin a marqué de son empreinte la vie artistique par sa singularité et sa liberté. Le TNB lui rend hommage avec une soirée placée sous le signe de sa relation si particulière au théâtre. Vendredi 12 janvier 2024, 19h30 1

Créatrice inspirée et inspirante, chanteuse, réalisatrice, autrice… Jane Birkin a marqué de son empreinte la vie artistique par sa singularité et sa liberté. Le TNB lui rend hommage avec une soirée placée sous le signe de sa relation si particulière au théâtre.

Afin de lui rendre hommage, Arthur Nauzyciel invite aux côtés de Lou Doillon plusieurs personnalités artistiques dont les artistes associé·es Keren Ann Zeidel et Albin de la Simone, et Pascal Greggory à investir la salle Vilar en écho à Oh ! Pardon tu dormais… Ils proposeront chansons et lectures d’extraits de la pièce.

La soirée se poursuivra avec la projection exceptionnelle de la captation La Fausse suivante de Patrice Chéreau (1985) en salle Vilar. Une occasion quasi unique de découvrir cette pièce qui a marqué l’histoire du théâtre sur grand écran.

1985, Patrice Chéreau met en scène La Fausse suivante de Marivaux au Théâtre des Amandiers à Nanterre. Il a cette idée, qui paraît complètement saugrenue à l’époque, de proposer à Jane Birkin qui n’avait jamais fait de théâtre, d’incarner la Comtesse et lui offre ainsi son premier rôle à la scène. Elle incarne alors cette jeune riche fille qui décide de se travestir en chevalier afin de mettre à jour les intentions de son prétendant Lélio (joué par Didier Sandre), qui en aime une autre mais est attiré par la richesse de sa future femme.

Les critiques saluent le jeu de Jane Birkin et La Fausse suivante marque le début d’une nouvelle carrière à la scène pour la comédienne qui enchaînera les projets en France et en Grande-Bretagne dont notamment « Quelque part dans cette vie » d’Israël Horovitz, « L’Aide-mémoire » de Jean-Claude Carrière, « Les Troyennes » d’Euripide au National Theater de Londres, « Electre » de Philippe Calvario, « La Sentinelle » de Wajdi Mouawad, jusqu’à créer sa propre pièce, « Oh ! Pardon tu dormais… », en 1999.

Dans cette pièce, un couple s’aime et se déchire, une union se brise pour rien, à cause d’un rien. C’est ce texte qui a inspiré à Étienne Daho, ami et complice artistique de longue date, l’album « Oh ! Pardon tu dormais… » qui réunit des chansons originales de Jane Birkin, mises en musique et produites par Étienne Daho. Le TNB devait accueillir Jane Birkin le 13 janvier 2024 à l’occasion de la tournée de Oh ! Pardon tu dormais…

PROGRAMME DE LA SOIRÉE

­1re partie : 19h30 – 20h30

Chansons et lectures d’extraits de la pièce Oh ! Pardon tu dormais…

Entracte

2e partie : 21h – 23h15

Projection exceptionnelle de La Fausse suivante de Patrice Chéreau

[LA FAUSSE SUIVANTE de Marivaux, mise en scène et réalisation Patrice Chéreau. Filmé en juin 1985 au Théâtre des Amandiers de Nanterre / Coproduction Antenne 2 et Théâtre des Amandiers de Nanterre]

Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine