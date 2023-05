Compagnie Felicita – « Bière et paix » Théâtre la parcheminerie 23 rue de la parcheminerie 35000 Rennes Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Compagnie Felicita – « Bière et paix » Théâtre la parcheminerie 23 rue de la parcheminerie 35000 Rennes, 22 juin 2023 20:30, Rennes. « Bière et paix » par la Compagnie Felicita, une comédie de Patrick Stephan, mise en scène par Axel Gil Jeudi 22 juin, 20h30 1

https://www.helloasso.com/associations/compagnie-felicita/evenements/representation-biere-et-paix-22-06 La Compagnie Felicita présente :

« Bière et paix »

Une comédie de Patrick Stephan

Mise en scène par Axel Gil Gagner au loto : quel rêve ! Sacha, Ambroise, Angélique et Nono ont tous les quatre touché le jackpot. Alors qu’ils accumulent les dépenses insensées, Sacha se rend compte qu’il a perdu le ticket gagnant. Mais il faut faire vite ! Il ne leur reste plus que quelques jours pour se manifester et récupérer leur chèque. Ce petit oubli risque vite de transformer ce rêve en cauchemar… Durée : 1h50 environ

Informations : https://compagniefelicita.fr/tournee-2023/

Réservations : https://www.helloasso.com/associations/compagnie-felicita/evenements/representation-biere-et-paix-22-06 ou compagniefelicita@gmail.com Théâtre la parcheminerie 23 rue de la parcheminerie 35000 Rennes 23 rue de la parcheminerie 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Détails Heure : 20:30 Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Théâtre la parcheminerie 23 rue de la parcheminerie 35000 Rennes Adresse 23 rue de la parcheminerie 35000 Rennes Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Théâtre la parcheminerie 23 rue de la parcheminerie 35000 Rennes Rennes

Théâtre la parcheminerie 23 rue de la parcheminerie 35000 Rennes Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Compagnie Felicita – « Bière et paix » Théâtre la parcheminerie 23 rue de la parcheminerie 35000 Rennes 2023-06-22 was last modified: by Compagnie Felicita – « Bière et paix » Théâtre la parcheminerie 23 rue de la parcheminerie 35000 Rennes Théâtre la parcheminerie 23 rue de la parcheminerie 35000 Rennes 22 juin 2023 20:30 Théâtre la parcheminerie 23 rue de la parcheminerie 35000 Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine