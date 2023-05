Compagnie Felicita – « Le coupable est dans la salle » Théâtre la parcheminerie 23 rue de la parcheminerie 35000 Rennes Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

« Le coupable est dans la salle »

Une comédie d’Yvon Taburet

Mise en scène par Cassandre Briard La Troupe de Madame débute sa tournée et en est à sa 13ème représentation. Ce soir, un terrible drame se déroule, menaçant alors toute la production. Débute alors une enquête pleine de rebondissements et d’imprévus. Entre trahisons, secrets et animosités, les enquêteurs ne manquent pas de suspects. Le public est-il lui-même lié au drame ? Le régisseur est-il dans le coup ? Une chose est sûre, le coupable est dans la salle ! Durée : 1h30 environ

Informations : https://compagniefelicita.fr/tournee-2023/

Réservations : HelloAsso Compagnie Felicita ou compagniefelicita@gmail.com
Théâtre la parcheminerie
23 rue de la parcheminerie 35000 Rennes

