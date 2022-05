3 ClownEs – 3 HistoirEs – 3 SolitudEs Théâtre Elaboratoire Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

3 ClownEs – 3 HistoirEs – 3 SolitudEs Théâtre Elaboratoire, 14 juin 2019 19:30, Rennes. Vendredi 14 juin 2019, 19h30 Sur place 5 euros Trois spectacles de clowns au profit de Clown Sans Frontières L’INFAiiLLIBLE Betty Craquette croit avoir été invitée à un dîner entre amis afin de dévoiler sa grande découverte, qui est tout simplement l’infaillible méthode de la rencontre amoureuse… Quand elle arrive, ce n’est pas du tout ce qu’elle imaginait, elle est là, tout la dépasse mais elle est là… de et avec Yuna Baudoin – http://www.lcdas.fr Mission monA Un jour, le Musée du Louvre a confié à Lulu la mission hautement périlleuse de remplacer un célèbre tableau. Plus qu’une mission, encore plus qu’un contrat de doublure d’artiste…pour Lulu c’est la gloire, l’incarnation, la perfection, la femme avec un grand LA. de et avec Cécile Grimaud – facebook: Lulu Tout BerZingue « Je suis une Femme… Point Virgule; » CRocRelle, clowne naïve, bestiale, est enchantée par les cadeaux que lui offre Papa Noël: des sacs poubelles plein de merveilles… Sur les chemins mouvementés de ses explorations, CRocRelle se métamorphose et finit par découvrir avec étonnement, au travers des différentes figures féminines qu’elle traverse, sa propre féminité… de et avec Rime Al Baghli Facebook: Rime CRocRelle – rimotte @ gmail.com Théâtre Elaboratoire 17bis av. Chardonnet – 35000 Rennes 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine vendredi 14 juin 2019 – 19h30 à 00h00

