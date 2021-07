Rennes Théâtre du Vieux St Etienne Ille-et-Vilaine, Rennes Malàdroite – Cirque Inextrémiste Théâtre du Vieux St Etienne Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Malàdroite – Cirque Inextrémiste Théâtre du Vieux St Etienne, 8 juillet 2021 19:00-8 juillet 2021 20:00, Rennes. Jeudi 8 juillet, 19h00 Tarif Unique à 10€ ou Tarif Sortir à 5€ disponible au guichet de Destination Rennes https://www.weezevent.com/maladroite-cirque-inextremiste Solo de clown aux sujets sensibles et universels sans tomber dans le p(r)atos. « L’autre » nous plonge dans un univers à la fois lunaire et pragmatique. Ces penchants tantôt humanistes, tantôt borderlines questionnent notre rapport au monde mais surtout aux autres. L’obsolescence certes ! Mais qu’en est-il de la dégénérescence programmée ? Lorsqu’elle s’impose à nous, sommes-nous en mesure de l’esquiver ? Ne pouvons-nous compter que sur nous-mêmes ? Théâtre du Vieux St Etienne 14 rue d’échange, Rennes 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine jeudi 8 juillet – 19h00 à 20h00

Détails Heure : 19:00 - 20:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Étiquettes évènement : Autres Lieu Théâtre du Vieux St Etienne Adresse 14 rue d'échange, Rennes Ville Rennes lieuville Théâtre du Vieux St Etienne Rennes