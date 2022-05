Avant-Première Ogre – La June Cie Théâtre du Vieux St Etienne Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Avant-Première Ogre – La June Cie Théâtre du Vieux St Etienne, 24 septembre 2020 20:00, Rennes. Jeudi 24 septembre 2020, 20h00 Sur place Tarifs : plein 16€, réduit 12€ (demandeurs d’emploi RSA, -26 ans, étudiants), sortir ! 6€ billetterie@ay-roop.com, 0631875553, https://www.weezevent.com/ogre-la-june-cie Méditation archaïque, concert volcanique ! Après Dru, Samantha Lopez (la June Cie) présente en avant-première son nouveau spectacle Ogre. Mêlant voix et trapèze, Ogre est une volonté de partager un ouragan de sensation, un parcours sensible en plusieurs actes. Dans le cadre de AY-ROOP [LABORATOIRE PERMANENT ARTS DU CIRQUE] – Saison 4. Théâtre du Vieux St Etienne 14 rue d’échange, Rennes 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine jeudi 24 septembre 2020 – 20h00 à 21h30

Détails Heure : 20:00 - 21:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Théâtre du Vieux St Etienne Adresse 14 rue d'échange, Rennes Ville Rennes lieuville Théâtre du Vieux St Etienne Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Théâtre du Vieux St Etienne Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Avant-Première Ogre – La June Cie Théâtre du Vieux St Etienne 2020-09-24 was last modified: by Avant-Première Ogre – La June Cie Théâtre du Vieux St Etienne Théâtre du Vieux St Etienne 24 septembre 2020 20:00 Rennes Théâtre du Vieux St Etienne Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine