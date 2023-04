MATHIEU RAMAGE – HÉLÈNE LE GROS Théâtre du Vieux St Etienne, 21 avril 2023 19:30, Rennes.

Concert et Lancement de la campagne de financement participatif du 1er album de Mathieu Ramage, « chansons joyeuses », le 21 avril au Théâtre du Vieux Saint-Etienne . Vendredi 21 avril, 19h30 1

https://my.weezevent.com/mathieur-ramage-helene-le-gros

ENTRÉE : Prix libre à partir de 5€

L’ENTRÉE + PRÉACHAT de l’album 20€ (Sorti automne 2023)

OUVERTURE DES PORTES 19H00

MATHIEU RAMAGE

Mathieu Ramage, artiste rennais, auteur/compositeur actif depuis 2005 dans plusieurs formations (Silence, Fatras, etc..) lance son premier projet en son nom en 2020. Automne 2022, l’opportunité lui est offerte de se produire en groupe salle de la cité a l’invitation d’IDO spectacles.

Le verbe acerbe et affuté de l’artiste dompteur de mots se prête aisément à l’exercice de la chanson rock. Mathieu Ramage, piano-voix, accompagné de son backing band, nous dévoilera le 21 avril au théâtre du Vieux St Étienne, les morceaux de son premier album, “Chansons joyeuses”, enregistrés au studio du Faune début 2023.

Un album piano-voix … Oui mais pas seulement, car ce 1er opus, Mathieu l’a voulu arrangé et orchestré, afin d’y retrouver l’entièreté de son univers poétique et décalé. Pour défendre cet album sur scène, l’artiste se réinvente encore, à quatre en s’entourant de ses fidèles compagnons de route (Silence, Fatras) :

– Guillaume Jurkiewicz (Contrebasse)

– Silvère Vauléon (Accordéon – Chœurs)

– Niko Chatalain (Guitare – Chœurs)

Une occasion unique de découvrir et d’échanger avec lui autour de son univers et de participer à la campagne de financement participatif (crowdfunding) qui débutera le 21 avril.

HELENE LE GROS

– Hélène c’est elle, Le Gros c’est lui, son accordéon, son complice, son binôme! Entre ces deux-là, c’est une véritable histoire d’amants.

Ça couine, ça craque, ça vocifère, ça danse, ça s’encanaille en chansons, ça joue, enfin… lui joue. Elle, nous conte les choses de la vie, parfois cradingue, souvent sensible, toujours ambigüe.

« Hélène Le Gros », un duo à elle toute seule, où quand une boîte à frissons rencontre sa concubine…

Avec son nouveau spectacle solo, Hélène Provost vous propose son propre répertoire de chansons, accompagnée de son accordéon. Elle nous conte en toute intimité son amour pour cet instrument et la liberté née de cette rencontre.

Théâtre du Vieux St Etienne 14 rue d’échange, Rennes Quartiers Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine