Le Manipophone – Yoann Pencolé / Cie La Poupée qui Brûle Théâtre du Cercle Rennes, 24 mars 2024, Rennes.

Marionnettes et jeu burlesque Dimanche 24 mars, 17h00 1

http://www.theatreducercle.com https://www.helloasso.com/associations/theatre-du-cercle-rennes/evenements/le-manipophone-yoann-pencole-cie-la-poupee-qui-brule

Du 2024-03-24 17:00 au 2024-03-24 17:50.

Dans le cadre de Quartiers en Scène

Le saviez-vous ? À la fin des années ’30, un inventeur génialissime, Tryphon Tarta, conçoit une machine étonnante, le Manipophone. Ce jukebox avant l’heure, qui connaît son apogée pendant les années ’50, permet, grâce à l’intervention de deux machinistes, d’entendre et de voir (!) des vedettes de la chanson populaire française et américaine interpréter l’un de leurs tubes ! Écarté du circuit musical suite à l’apparition de la télévision couleur, du Scopitone et du mouvement yéyé, il existe pourtant encore un exemplaire de cette machine en état de marche. Ne manquez pas son passage inédit et exceptionnel au TDC !

Ecriture, mise en scène, construction et jeu Antonin Lebrun et Yoann Pencolé • Écriture textes Achille Grimaud • Collaboration artistique Daniel Calvo-Funès • Production La Poupée Qui Brûle

Théâtre du Cercle 30 rue de paris 35000 rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35708 Ille-et-Vilaine

tdc@cerclepaulbert.asso.fr 0299275303