Carte Blanche – Christelle Kerdavid / Clown PÉTROLE Théâtre du Cercle Rennes, 22 mars 2024, Rennes.

Impromptu clown Vendredi 22 mars, 20h00 1

Du 2024-03-22 20:00 au 2024-03-22 20:40.

Dans le cadre de Quartiers en Scène

L’improvisation est inhérente au travail du clown, il s’agit de partir à la rencontre du vide et du hasard à travers une présence vibrante, maladroite et jubilatoire. A l’issu d’une semaine de résidence de création éclair, Christelle Kerdavid proposera un impromptu avec Pétrole, ce clown qu’elle façonne depuis des années au travers de ses spectacles ; un moment dérobé à l’espace et au temps, partagé avec Pétrole :

« un clown « Tout terrain » qui porte un univers grinçant et touchant à la fois. Il nous évoque les limites imposées par la société, le regard des autres, ou encore la fragilité de notre condition humaine. Avec poésie, naïveté et dérision, il nous questionne sur la place de chacun et rend hommage à toutes celles et ceux qui se sentent exclus dans ce monde. »

Performance Christelle Kerdavid • Porté par la Cie Théâtre Ostinato

