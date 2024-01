L’épopée de Pénélope, une odyssée tricotée / Les Illustres Enfants Juste Théâtre du Cercle Rennes, 15 mars 2024, Rennes.

Du 2024-03-15 19:30 au 2024-03-15 20:20.

Pénélope attend son mari depuis vingt ans. Ulysse est mort ou bien vivant, elle n’en sait rien. Elle l’attend. Pendant ce temps, elle tricote des paniers entiers de pelotes, elle parle à son chat, Claude, elle écoute la radio…. Mais un jour, en tirant sur son fil, un poisson en laine frétille au bout de l’aiguille à tricoter. L’Épopée de Pénélope est l’Odyssée d’Ulysse vécue par son épouse. Elle part, emportée par son voilier et va raccommoder la mer à sa manière pour reprendre le fil de sa vie… Dans ce spectacle qui mélange marionnettes, accordéon et chants à trois voix, Marjolaine Juste poursuit ses recherches sur la tradition orale et ses contes, ses mythes et ses chansons.

Écriture, mise en scène, construction tricot et interprétation Marjolaine Juste • Interprétation, manipulation, chant Ophélia Bard • Musique, chant, arrangement Crystel Galli • Composition Sylvie Jourdan et Crystel Galli • Création lumière Carla Silva • Création son Thomas Bouetel • Construction paniers Caroline Chomy • Illustration Géraldine Alibeu • Construction structure Philippe Juste • Costume Alice Touvet • Aide à l’écriture Norbert Aboudarham et Pauline Pinson • Regard extérieur Thierry Jahn • Administration Thérèse Davienne et Isabelle Leneveu

Théâtre du Cercle 30 rue de paris 35000 rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35708 Ille-et-Vilaine

tdc@cerclepaulbert.asso.fr 0299275303