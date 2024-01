Stage Vers le clown / Adultes / Christelle Kerdavid Théâtre du Cercle Rennes, 8 mars 2024, Rennes.

Une semaine d’exploration suivie d’une ouverture publique 4 – 8 mars 1

http://www.theatreducercle.com https://www.helloasso.com/associations/theatre-du-cercle-rennes/evenements/stage-laboratoire-clown-adultes-christelle-kerdavid

Du 2024-03-04 09:00 au 2024-03-08 19:00.

Ce laboratoire de clown propose de travailler collectivement la mise en état de l’acteur clown par la méditation, la respiration, le travail des émotions, le training corporel et énergétique, l’éveil de la présence au monde, à soi et à l’autre. Il s’agira également d’explorer en groupe des outils d’improvisation à travers la danse-mouvement, le chant-voix, la parole thématique, l’expression libre et spontanée. Le passage au plateau sera ensuite individuel, invitant l’acteur à embrasser le vide et aller à la rencontre de ce qui jubilera à l’intérieur de lui. L’objectif est d’aller à la rencontre de cet état d’être particulier, permettant d’esquisser une créature libre et vibrante que nous appelons « Le clown ».

Une ouverture publique sera proposée à l’issue de cette semaine d’exploration, devant des spectateurs complices.

Théâtre du Cercle 30 rue de paris 35000 rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35708 Ille-et-Vilaine

tdc@cerclepaulbert.asso.fr 0299275303