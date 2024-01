Nuit de l’amour / Cie La Bakélite Théâtre du Cercle Rennes, 16 février 2024, Rennes.

Théâtre d’objets Vendredi 16 février, 20h00 1

Vous avez raté votre saint Valentin ? Vous avez le droit à une seconde chance vendredi 16 février avec l’objet de votre amour ou l’amour du théâtre d’objet !

Les Râteaux de l’Amour

Dans Les Râteaux de l’amour, on suit Ludo, notre « héros », qui va d’échec en échec, du premier râteau d’enfance à sa guerre contre le romantisme. Son histoire est le reflet de nos propres tentatives.

Création et interprétation Leslie Evrard et Aurélien Georgeault-Loch • Regard extérieur Guilaine Philispart • Création sonore Marine Iger • Création lumière Ewen Toulliou

L’Amour du Risque

Sur fond de dîner aux chandelles et de musiques romantiques, un homme attend de se faire servir. Ici, le service est automatisé et géré par une intelligence artificielle aux capacités quelque peu limitées. Des robots aux trajectoires aléatoires vont et viennent dans l’espace jusqu’à créer une danse hypnotique.

Mise en scène Olivier Rannou • Construction, jeu Morien Nolot, Olvier Rannou • Collaborations artistiques Ariel Doron et Robin Lescouët • Création lumière Alan Floc’h • Accompagnement Charlène Faroldi, Louise Gérard, Sandrine Hernandez

