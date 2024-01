Tricots – Marjorie Blériot / Cie Des Gens Comme Tout le Monde Théâtre du Cercle Rennes, 26 janvier 2024, Rennes.

Théâtre d’objets et de matière, le spectacle évolue dans l’univers de la laine et du câble électrique, on déroule le fil de l’histoire d’Iris, une femme qui parvient à cet âge charnière de la moitié d’une vie. Il sera question de transmission, de construction d’adulte, de grandir, de vieillir, de perdre ses illusions… Et puis il va s’agir aussi d’amour. L’amour apporte-t-il la sérénité ? La sérénité est-elle une illusion? Abordée à la manière d’un conte moderne et cruel, l’histoire se déroule comme un parcours initiatique. Une femme à l’aube de la vieillesse tente de renouer avec sa tradition familiale, en apprenant le tricot.

Seulement voilà, elle ne sait pas tricoter, et ressurgissent ses souvenirs qui grattent. Son enfance au milieu des moutons, et puis… Gérard: la première fois qu’elle rencontre le loup. Son départ à la ville, où elle fait la connaissance de Raùl, prince charmant de banlieue 100% synthétique.

Écriture et jeu Marjorie Blériot • Regards complices Marie Bout et Myriam Gautier • Collaboration artistique et mise en scène Olivier Rannou • Construction Germain Rolandeau • Production et diffusion Jessica Bodard • Photos Greg Bouchet • Administration Cathelyne Spinnewijn • Trésorière Caroline Ronzier Joly • Président Stéphane Grammont

Co-productions : Espace Le Goffic Pacé (35), Théâtre du Cercle – Rennes (35), Théâtre de cuisine – Marseille (13).

Soutiens et accueils en résidence : La Quincaille – Poullaouen (29), Jungle – Le Rheu (35), Les Ateliers du Vent – Rennes (35), La Girafe – Montfort-sur-Meu (35), L’Agora – Le Rheu (35), Le sabot d’Or – St Gilles (35), Le chantier – Nogent Le Rotrou (28). Ville de Rennes – Département Ille et Vilaine – Rennes Métropole

Stage écriture, Mise en jeu et restitution / Adultes / Marjorie Blériot / 13-14 janvier / restitution du stage à la fin du spectacle le 26 janvier

