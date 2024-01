D’AMOUR ET D’EAU FRAÎCHE + DE RUINES ET DE RAGE Mikaël Bernard / Cie À Corps Rompus Théâtre du Cercle Rennes, 12 janvier 2024, Rennes.

Performances poétiques et musicales Vendredi 12 janvier, 19h00 1

Du 2024-01-12 19:00 au 2024-01-12 21:25.

Comme on peut faire feu de tout bois, faisons théâtre de tout texte ! Nos deux propositions mêlent textes non théâtraux et musique live afin de créer un objet hybride à mi-chemin entre le concert et le spectacle. À l’occasion de la Nuit de la Lecture, venez découvrir les deux représentations à la suite.

D’AMOUR ET D’EAU FRAÎCHE c’est la brûlure de l’amour incandescent, le terrible enfer des ruptures mais c’est aussi le lieu du questionnement de notre désir pour l’autre et de notre incomplétude.

Auteurs·trices Judith Duportail, Platon, Marylin Monroe, Richard Mèmeteau, Élodie Petit, Florian Vörös, Virginia Woolf, Wendy Delorme

DE RUINES ET DE RAGE c’est la révolte, le contre-courant, des braises sur lesquelles on souffle, un amas de pensées qui ne veulent pas nous laisser coi face à la parole médiatique, c’est un mouvement amorcé.

Auteurs·trices Mariette Navarro, Florence Pazzottu, Amandine André, Stéphane Nowak Papantoniou, Ronan Chéneau

Performance Chloé Maniscalco • Performance musicale Marie-Laure Picard • Collaboration artistique Stéphane Pisani • Mise en scène Mikaël Bernard •

Production/Diffusion Élodie Biardeau

Durée : 2×50 min (entracte 45min avec collation sur place)

Miam ! Une collation est préparée par Les Clandestines entre les deux spectacles

Théâtre du Cercle 30 rue de paris 35000 rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35708 Ille-et-Vilaine

tdc@cerclepaulbert.asso.fr 0299275303