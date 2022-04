“Japantanzart” De SG Corpusculaire te de Mouvances Théâtre de verdure du Landry Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

“Japantanzart” De SG Corpusculaire te de Mouvances Théâtre de verdure du Landry, 26 juin 2022 16:15, Rennes. Dimanche 26 juin, 16h15 Sur place Prix libre fettaar.35@gmail.com Danses-Haïkus dirigé Garcia.

inspirée des principes d’écriture des poèmes japonais « Haïkus » – propose de découvrir un recueil de danses, chorégraphies éphémères, poétiques, sensibles, drolatiques. «JAPANTANZART» Spectacle de danse par SG.corpusculaires et Mouvances. JAPANTANZART – Un recueil de Danses-Haïkus – Pensé et dirigé par Sébastien Garcia.

Cette pièce inspirée des principes d’écriture des petits poèmes japonais dits « Haïkus » – propose de découvrir un recueil de courtes danses, chorégraphies éphémères, poétiques, sensibles, ou drolatiques. Organisé par la FETTAAR “Théâtre ici et là!” et la Maison du Ronceray Théâtre de verdure du Landry Avenue de Cork 35000 Rennes Rennes Francisco-Ferrer – Vern – Poterie Ille-et-Vilaine dimanche 26 juin – 16h15 à 17h00

Détails Heure : 16:15 - 17:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Théâtre de verdure du Landry Adresse Avenue de Cork 35000 Rennes Ville Rennes Age minimum 12 Age maximum 99 lieuville Théâtre de verdure du Landry Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Théâtre de verdure du Landry Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

“Japantanzart” De SG Corpusculaire te de Mouvances Théâtre de verdure du Landry 2022-06-26 was last modified: by “Japantanzart” De SG Corpusculaire te de Mouvances Théâtre de verdure du Landry Théâtre de verdure du Landry 26 juin 2022 16:15 Rennes Théâtre de verdure du Landry Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine