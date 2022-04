“Inspecteur Toutou” de Pierre Gripari par la Cie vip Théâtre de verdure du Landry Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

“Inspecteur Toutou” de Pierre Gripari par la Cie vip Théâtre de verdure du Landry, 26 juin 2022 15:00, Rennes. Dimanche 26 juin, 15h00 Sur place Prix libre fettaar.35@gmail.com par la Compagnie V.I.P. Un brave chien inspecteur essaie tant bien que mal d’exercer ses fonctions dans un monde féérique où loup, Reine, prince charmant et génie du miroir magique se côtoient. «Inspecteur Toutou» de Pierre Gripari par la Compagnie V.I.P. Un brave chien inspecteur essaie tant bien que mal d’exercer ses fonctions dans un monde féérique où loup, Reine, prince charmant et génie du miroir magique se côtoient. Organisé par la FETTAAR “Théâtre ici et là!” et La maison du Ronceray Théâtre de verdure du Landry Avenue de Cork 35000 Rennes Rennes Francisco-Ferrer – Vern – Poterie Ille-et-Vilaine dimanche 26 juin – 15h00 à 16h00

Détails Heure : 15:00 - 16:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Théâtre de verdure du Landry Adresse Avenue de Cork 35000 Rennes Ville Rennes Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville Théâtre de verdure du Landry Rennes Departement Ille-et-Vilaine

